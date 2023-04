Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Sinsheim (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11.20 Uhr, wurde eine Streife des Reviers Sinsheim auf einen Jugendlichen aufmerksam, der ohne gültigen Versicherungsschutz auf einem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 16-jährige zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Es folgte eine Blutentnahme auf dem Revier, im Anschluss wurde der Jugendliche an seinen Vater überstellt. Das Polizeirevier Sinsheim hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenbesitzes, Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

