Lobbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist gegen 09:20 Uhr ein LKW auf der L959 bei Lobbach in Fahrtrichtung Haag zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen neben der Fahrbahn befindlichen Graben gekippt. Der Fahrer des LKW konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten an der ...

