Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß mit zwei leicht verletzten Personen. PM Nr. 2

Schwetzingen (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 54-Jähriger Fahrzeugführer eines PKW, VW in einer Rechtskurve auf der Friedrichsfelder Landstraße in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit dem PKW, VW der 32-Jährigen Unfallgegnerin zusammen. Beide Fahrzeuge kamen neben der Fahrbahn in der dortigen Grünfläche zum Stehen. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Hier wurden sie weiter ärztlich versorgt. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt ca. 20.000 Euro. Die L597 zwischen Schwetzingen, Friedrichsfelder Straße und Parkplatz "Dossenwald" musste im Zeitraum von 16:22 bis 18:25 Uhr vollgesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim durchgeführt.

