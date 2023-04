Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand in einem Parkhaus - Rettungskräfte und Polizei im Einsatz; PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Im Moment ist die Feuerwehr und die Polizei aufgrund eines Brandes in einem Parkhaus in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat C 2 im Einsatz. Nähere Einzelheiten sind momentan noch nicht bekannt.

