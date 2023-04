Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad aus Garage gestohlen - Zeugenaufruf

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, hörte ein Hausbesitzer in der Straße "Am Galgenbuckel", dass sein Garagentor aufgeschoben wurde. Er begab sich sofort zu seiner Garage und stellte einen Mann fest, welcher gerade ein Fahrrad aus der Garage entwenden wollte. Der Hausbesitzer forderte den unbekannten Mann auf, das Fahrrad stehen zu lassen. Dies tat der Mann auch und verließ im Anschluss das Grundstück. Als der Hausbesitzer nach einem zweiten, in der Garage abgestellten Fahrrad schauen wollte, stellte er fest, dass dieses entwendet worden war. Der Wert des entwendeten Rades ist bislang nicht bekannt.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: ca. 180 - 185 cm groß, 43-48 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, lange Hose, Pullover bzw. Jacke.

Der Polizeiposten Sandhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun, Zeugen, welche Angaben zu dem unbekannten Mann oder zu der Tathandlung machen können, sich beim Polizeiposten Sandhausen zu melden, unter Tel.: 06224/ 2481

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell