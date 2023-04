Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Feuerwerkskörper in Turnhalle gezündet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 18:30 Uhr drangen Unbekannte in die Turnhalle einer Schule in der Mecklenburger Straße ein. Nach derzeitigen Ermittlungen verschafften sich die Unbekannte Zutritt, indem diese die provisorische Holzverkleidung eintraten und somit in die Turnhalle gelangten. Mit einem Werkzeug brachen diese anschließend die Schränke für Sportgeräte auf und zündeten einen Feuerwerkskörper im Inneren der Turnhalle. Ob es sich hierbei um Jugendliche gehandelt hat, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weiterhin wird durch die Ermittler und Ermittlerinnen geprüft, ob Gegenstände entwendet wurden. Das Polizeirevier Käfertal nimmt Zeugenhinweise, unter der Telefonnummer: 0621 / 71849-0, entgegen.

