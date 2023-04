Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: LKW-Fahrer mit 1,08 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer auf der A 61 in Fahrtrichtung Speyer, einen äußerst langsam fahrenden LKW. Außerdem fuhr der Fahrer des LKW in extremen Schlangenlinien, sodass dieser schlussendlich von der Fahrbahn abkam und schließlich am Fahrbahnrand der L722 zum Stehen kam. Die hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Hockenheim konnten bereits bei der Kontaktaufnahme mit dem 48-Jährigen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,08 Promille, weshalb dem LKW-Fahrer auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen wurde. Da der 48-Jährige LKW-Fahrer in seinem alkoholisierten Zustand zunehmend aggressiver wurde, musste dieser die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, um dort auszunüchtern. Der Fahrzeugschlüssel sowie die Fahrzeugpapiere wurden sichergestellt. Da der Sattelzug am Fahrbahnrad in Schräglage geraten war und somit eine Gefahr für den Straßenverkehr bedeutete, wurde dieser durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der 48-jährige Fahrer muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

