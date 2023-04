Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Schweißroboter und Schweißanlage aus einer Lagerhalle entwendet - Gesamtschaden von über 140.000 Euro- Zeugen gesucht!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bisher noch unbekannte Täterschaft suchte in der Zeit von Samstagmittag, 12:30 Uhr und Montagmorgen, 05:45 Uhr ein Firmengeschäft in der Straße "Am Leitzelbach" auf. Die Unbekannten verschafften sich über die rückwärtigen Gebäudeseite Zutritt und schlugen dort mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe ein. Nachdem es die Täterschaft in die Büroräumlichkeit geschafft hatten durchwühlten diese mehrere Schubladen. Neben einem Aktenvernichter nahmen die Unbekannten zwei Schweißroboter sowie die dazugehörigen Schweißanlagen an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung. Da es sich bei den Gerätschaften um massive Anlagen handelte, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von mehreren Tätern ausgegangen. Vermutlich wurde das Diebesgut zudem mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 140.000 Euro. Der hierbei entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte sowie die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen. Sollten Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sein, so werden diese gebeten sich bei dem Polizeirevier Sinsheim, unter der Rufnummer 07261 / 690-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell