Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täter brechen in Friedrichsfelder Schule ein - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wurde zwischen Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, und Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr in eine Friedrichsfelder Schule in der Neudorfstraße eingebrochen. Über ein Baugerüst gelangten die Unbekannten an ein offenes Fenster im 1. OG, wodurch sich diese nach derzeitigem Ermittlungsstand Zutritt in das Schulgebäude verschafften. Nachdem die Unbekannten in das Gebäude gelangt waren, betraten sie mehrere Räumlichkeiten, worin sie gewaltsam diverse Schränke aufbrachen und durchwühlten. Aus einem unverschlossenen Schrank entwendete die Täterschaft mehrere Elektrogeräte. Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich nahmen die Unbekannten ebenfalls an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ladenburg, unter der Tel.: 06203 9305-0 entgegen.

