POL-MA: Mannheim: Einbruch in eine Ferienwohnung - Diebstahlschaden von über 5.000 Euro. Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Auf noch ungeklärte Weise verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft zwischen Samstagabend, um 21:30 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 02:15 Uhr, Zutritt in eine Ferienwohnung in der Seckenheimer Hauptstraße. In den Wohnräumlichkeiten durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke sowie die Koffer der Gäste. Folglich nahmen die Unbekannten diverse Elektrogeräte sowie Schmuck der Ferienbewohner an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Durch die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg (Tel: 06203 / 9305 - 0) in Verbindung zu setzen.

