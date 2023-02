Mannheim-Käfertal (ots) - Am Montagvormittag gegen 07:15 Uhr wurde ein 20-Jähriger an der Haltestelle Käfertal-Süd in der Rollbühlstraße von hinten von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen und aufgefordert, sein Geld und Mobiltelefon auszuhändigen. Der Unbekannte bekräftigte seine Drohung damit, dass er angab, ein Messer zu haben. Der ...

mehr