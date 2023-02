POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug aus Transporter entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim-Rheinau (ots) - Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in eine Grundschule am Mutterstadter Platz. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam zuerst in die Sporthalle der Schule ein und durchwühlten anschließend Schränke und Behältnisse im Verwaltungsbereich des Gebäudes. Anschließend flüchten sie in unbekannte Richtung. Ob ...

