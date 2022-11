POL-DU: Hochfeld: Junger Radfahrer nach Unfall gesucht

Duisburg (ots) - Eine couragierte Frau hat am Montagnachmittag (31. Oktober) gegen 15:20 Uhr am Treppenaufgang zur U-Bahnhaltestelle an der Von-der-Mark-Straße zwei Räuber vertrieben. Die Unbekannten haben zuvor auf einen 12-Jährigen eingeschlagen und Geld gefordert. Als die 33-Jährige das sah, schrie sie die Jugendlichen an und alarmierte die Polizei. Die auf etwa 13 Jahre geschätzten Täter flüchteten in Richtung ...

mehr