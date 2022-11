Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Couragierte Frau vertreibt Räuber

Duisburg (ots)

Eine couragierte Frau hat am Montagnachmittag (31. Oktober) gegen 15:20 Uhr am Treppenaufgang zur U-Bahnhaltestelle an der Von-der-Mark-Straße zwei Räuber vertrieben. Die Unbekannten haben zuvor auf einen 12-Jährigen eingeschlagen und Geld gefordert. Als die 33-Jährige das sah, schrie sie die Jugendlichen an und alarmierte die Polizei. Die auf etwa 13 Jahre geschätzten Täter flüchteten in Richtung Bahnhofstraße. Beide sind etwa 1,60 Meter groß und haben schwarze Haare. Der eine hat hellere, auffällig verpickelte Haut und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer hellen Hose bekleidet. Er hat auffällig oft auf den Boden gespuckt. Der andere soll etwas dunklere Haut haben und komplett schwarz angezogen gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell