Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Jugendliche rauben Mitarbeiterin vom Martinsmarkt aus

Duisburg (ots)

Drei Jugendliche haben am Montagabend (31. Oktober) gegen 22:30 Uhr der Mitarbeiterin eines Gebäckstandes vom Martinsmarkt auf der Von-der-Mark-Straße gegen den Rücken geschlagen, so dass sie zu Boden stürzte. Die Unbekannten nahmen ihre Tasche, in der sich Bargeld befand, und rannten über die Ritterstraße in Richtung Bahnhofstraße weg. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die Räuber beschreiben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

