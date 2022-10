Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Krankenfahrstuhl gesucht

Duisburg (ots)

Eine 64-jährige Duisburgerin kam am Samstag (29. Oktober) zur Wache Buchholz und berichtete von einem Verkehrsunfall. Etwa gegen 10 Uhr habe ihr eine Radfahrerin an der Ampel beim Edeka-Markt an der Düsseldorfer Landstraße die Vorfahrt genommen und sei mit ihr zusammengestoßen. Sie selbst sei zu diesem Zeitpunkt in einem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs gewesen. Mit den Worten "Ich muss zur Arbeit!" sei die Radfahrerin einfach weitergefahren und habe sich nicht um den Schaden am Krankenfahrstuhl gekümmert. Zeugen und die Radlerin werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

