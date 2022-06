Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahrraddiebstahl am NORMA

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Samstag, den 25.06.2022 zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr entwendete Unbekannter Täter ein E-Bike vor der NORMA-Filiale in der Schifferstraße. Beschreibung des Fahrrads: Dunkelblau, auffällig gelbe Streifen, blaues Band am Rahmen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell