POL-PIING: Metallstück auf Fahrbahn

Am Samstag, den 25.06.2022 gegen 13:00 Uhr befährt ein 32-jähriger Autofahrer die Ingelheimer Straße in Schwabenheim an der Selz in Fahrtrichtung Groß-Winternheim. Kurz vor dem Ortsausgang befindet sich ein ca. 20cm langes Metallstück, mit zwei spitzen nach oben gerichteten Enden, auf der Fahrbahn. Der Autofahrer erkennt dieses Hindernis zu spät und überfährt dieses mit dem rechten Vorderrad. Infolgedessen wird der Reifen zerstochen. Ob das Hindernis absichtlich bereitet wurde oder es aufgrund mangelnder Ladungssicherung von einem fahrenden Fahrzeug / Anhänger heruntergefallen ist, ist Gegenstand der Ermittlung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

