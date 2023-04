Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Goldschmuck und mehrere Tausend Euro aus einer Wohnung entwendet. Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wurde in der Zeit zwischen Sonntagmorgen, den 02.04.2023, 05:30 Uhr und dem gestrigen Sonntagmittag, 13 Uhr, in eine Wohnung in der Lortzingstraße eingebrochen. Auf bislang ungeklärtem Wege verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt in die Wohnung und entwendete Goldschmuck im Wert von rund 3.000 Euro. Außerdem nahmen die Unbekannten einen fünfstelligen Geldbetrag an sich und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Durch die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarstadt (Tel: 0621 / 3301 - 0) in Verbindung zu setzen.

