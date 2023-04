POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß mit zwei leicht verletzten Personen. PM 1

Mannheim (ots) - Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wurde in der Zeit zwischen Sonntagmorgen, den 02.04.2023, 05:30 Uhr und dem gestrigen Sonntagmittag, 13 Uhr, in eine Wohnung in der Lortzingstraße eingebrochen. Auf bislang ungeklärtem Wege verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt in die Wohnung und entwendete Goldschmuck im Wert von rund 3.000 ...

