Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake durch Metallrohr verursacht +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen eines durch ein Eisenrohr verursachten Verkehrsunfalls ermittelt die Polizei Brake wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen.

Eine 39-jährige Brakerin befuhr mit ihrem Pkw am Dienstag, 14. März 2023, gegen 18:20 Uhr, den Theodor-Dirks-Weg in Brake, als sie über ein Metallrohr fuhr, das augenscheinlich so in einem Schachtdeckel platziert war, um absichtlich Schaden an vorbeifahrenden Pkws hervorzurufen.

Am Pkw entstanden Schäden am Unterboden und an der Frontschürze, die auf etwa 2.000 Euro geschätzt wurden.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter 04401/935-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell