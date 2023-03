Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Pkws auf der B 75

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei unterzogen am Mittwoch, 15. März 2023, gegen 3:30 Uhr, einen Pkw-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 75 in Richtung Delmenhorst unterwegs war, einer Verkehrskontrolle.

Als der 33-jährige Mann aus Diepholz seinen Führerschein aushändigen sollte, gab er an, keinen zu besitzen. Beim Blick in das Fahrzeug ergab sich aufgrund leerer Getränkedosen bei den Beamten der Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Annahme, denn er zeigte einen Wert von 1,39 Promille an.

Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

