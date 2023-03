Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Harpstedt +++ Radfahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. März 2023, gegen 15:20 Uhr, beabsichtigte eine 78-jährige Frau aus Harpstedt, mit ihrem Pkw von der Straße Am Schützenplatz nach rechts auf die Wildeshauser Straße in Richtung Ortsmitte Harpstedt abzubiegen.

Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 65-jährigen Fahrradfahrer aus Delmenhorst, der den Fahrradweg befuhr.

Durch die Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wurde auf etwa 4.400 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell