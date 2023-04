Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A 6, in Höhe Reilingen: Betrunken ohne Führerschein gefahren - anschließend in JVA eingeliefert

Reilingen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 3 Uhr, fiel einer aufmerksamen Streife des Verkehrsdienstes Mannheim auf der A 6, in Höhe Reilingen, ein polnischer Pkw auf. Während der Kontrolle auf einem Parkplatz teilte der 35-jährige Autofahrer mit, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem stellten die Beamten Alkohol in der Ausatemluft des Fahrzeugführers fest. Bei dem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Autofahrer 2,6 Promille hatte. Eine weitere Überprüfung im Fahndungssystem ergab zudem, dass gegen den Autofahrer eine Geldstrafe wegen Trunkenheit im Verkehr erlassen wurde. Auf dem Revier wurde dem Autofahrer Blut genommen. Da der 35-jährige nicht in der Lage war, den ausstehenden Geldbetrag zu bezahlen, wurde er in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

