Sonsbeck (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22:53 Uhr gerät aus bislang ungeklärter Ursache ein schwarzer Mercedes Kombi auf dem Pendlerparkplatz an der Kevelaerer Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort ...

mehr