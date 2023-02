POL-WES: Moers - Polizei sucht Fahrer eines hellen Kleinwagens und weitere Zeugen

Rheinberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter einen grauen Nissan Micra, Baujahr 2005. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen MO-EL99 war an einem Parkplatz an der Eschenstraße abgestellt. Bei örtlichen Abschleppunternehmen konnte das Fahrzeug nicht festgestellt werden. Der 23-jährige Geschädigte ist immer noch im Besitz beider Originalschlüssel des Fahrzeuges. Sachdienliche ...

mehr