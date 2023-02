POL-WES: Rheinberg - Diebe stehlen einen Nissan

Dinslaken (ots) - Am Mittwochabend, im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in die Wohnung einer 77-jährigen Dinslakenerin an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Die 77-Jährige besuchte ihre Nachbarin in der darüber befindlichen Wohnung, als die Täter Bargeld und Goldschmuck aus ihrer Wohnung stahlen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zum ...

