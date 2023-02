Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Wohnung.

Dinslaken (ots)

Am Mittwochabend, im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in die Wohnung einer 77-jährigen Dinslakenerin an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Die 77-Jährige besuchte ihre Nachbarin in der darüber befindlichen Wohnung, als die Täter Bargeld und Goldschmuck aus ihrer Wohnung stahlen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064/622-0

sw

