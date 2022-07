Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugin half der Polizei

Bad Salzungen (ots)

Eine Zeugin beobachtete Dienstagabend zwei Frauen, die in einem Supermarkt in der Rhönstraße in Bad Salzungen unterwegs waren und mehrere Plastiktaschen mit Lebensmitteln befüllten. Ohne die Waren zu bezahlen, verließen beide das Geschäft. Die Zeugin informierte die Mitarbeiter und begann gemeinsam mit ihnen, nach den Ladendiebinnen zu suchen. Doch weit und breit keine Spur von ihnen. Auf dem Nachhauseweg fiel ihr das Gaunerduo an einer Haltestelle auf und sie informierte die Polizei. Die Beamten der Bad Salzunger Dienststelle ergriffen die beiden Frauen im Alter von 30 und 31 Jahren und stellten das Diebesgut sicher. Eine Anzeige war die Folge.

