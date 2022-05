POL-SU: Trickdiebstahl aus Wohnung

Sankt Augustin (ots) - In einer kommunalen Unterkunft "Am Bahnhof" in Sankt Augustin-Menden sind am Sonntagmittag (15.05.2022) zwei Bewohner aus bislang ungeklärten Gründen in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 42-jähriger Tatverdächtiger gegen 12.30 Uhr einen Schuss auf einen 31-jährigen Geschädigten abgegeben haben. Anschließend floh der mutmaßliche Täter vom Tatort in unbekannte ...

