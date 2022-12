Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Unbekannter versucht in Tankstelle einzubrechen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag versuchte ein noch unbekannter Täter in eine Tankstelle in der Nordstraße in Deckenpfronn einzubrechen. Der Unbekannte schlug zunächst einen Teil der Glasfront im Bereich des Haupteingangs ein. Dies dürfte einen Einbruchsalarm ausgelöst haben, worauf die Polizei verständigt wurde. Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg umstellen das Gebäude zunächst und durchsuchten es anschließend. Es stellte sich heraus, dass sich niemand im Objekt befand. Mutmaßlich hatte der Einbrecher aufgrund des Alarms die Tat abgebrochen und die Flucht ergriffen. Nach derzeitiger Erkenntnisse hat er die Tankstelle nicht betreten, so dass er vermutlich auch kein Diebesgut erbeutete. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 1.200 Euro geschätzt. Der Täter konnte als etwa 180 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben werden. Er dürfte mit einer dunklen Hose und eine blauen Daunenjacke bekleidet gewesen sein. Desweiteren soll er eine Baseballkappe, über die er nochmals eine Kapuze gezogen hatte, getragen haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07034 2539-0 beim Polizeiposten Gärtringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell