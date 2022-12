Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Weil der Stadt, Kreis Böblingen - Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 17.38 Uhr in der Stuttgarter Straße auf Höhe der Spitalkirche ein Verkehrsunfall, bei welchen eine 38-jährige Renault-Fahrerin einen Sachschaden von knapp 55.000 EUR verursacht hatte. Die Unfallverursacherin befuhr die Stuttgarter Straße aus Richtung der Leonberger Straße, geriet aufgrund der nicht unerheblichen alkoholischer Beeinflussung nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen geparkten VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf den dahinter parkenden Mercedes-Benz geschoben. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten alle abgeschleppt werden. Neben der ärztlichen Behandlung der leicht verletzten Unfallverursacherin in einem Krankenhaus wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein einbehalten.

