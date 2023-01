Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch entpuppt sich als Videodreh

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein mutmaßlicher Einbruchversuch in ein Seniorenheim entpuppte sich am Sonntag als Dreh für ein Musikvideo. Ein Zeuge bemerkte zur Mittagszeit vier Personen an einer Hintertür der Einrichtung. Der Mann schnappte einen Satz auf, wonach die drei Männer und eine Frau es woanders versuchen wollten. Weil sie zudem einen verdächtigen Gegenstand bei sich trugen, befürchtete der Zeuge einen Einbruchversuch. Er alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte trafen die "Verdächtigen" im Alter von 23 bis 30 Jahren vor Ort an. Wie sich herausstellte, wollten sie ein Musikvideo drehen. Sie hatten hierfür eine Eisenkette als Requisit dabei. Vermutlich passte der Drehort nicht so recht, weshalb man es "woanders versuchen" wollte. Einbruchspuren oder Hinweise auf ein strafbares Verhalten konnte die Polizei nicht feststellen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell