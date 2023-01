Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkenes Pärchen aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in der Zollamtstraße eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Einer Polizeistreife fiel während der Verkehrskontrolle die Alkoholfahne der 25-Jährigen auf. Die Frau wurde zum Test gebeten. Der Verdacht bestätigte sich: Die Fahrerin hatte 1,52 Promille intus. Ihre Fahrt durfte sie nicht fortsetzen, stattdessen musste sie eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Die US Militärpolizei unterstütze bei dem Einsatz. Der Beifahrer der Frau bot sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an, den Wagen zu weiterzufahren. Er ist der Besitzer des Fahrzeugs. Letztlich übernahm die Militärpolizei den Autoschlüssel, da auch der Fahrzeughalter offensichtlich "zu tief ins Glas geschaut" hatte. Ein Alkoholtest ergab 1,2 Promille. Der Fahrtantritt wurde dem Mann untersagt. |erf

