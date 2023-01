Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrolle am Kreisel am späten Abend

Otterbach/Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am späten Sonntagabend hat die Polizei am Kreisel zwischen Otterbach und Sambach eine Verkehrskontrolle durchgeführt. In der Zeit von 22.30 bis 23.45 Uhr hielten die Einsatzkräfte 28 Fahrzeuge an, um die Wagen samt Fahrer zu überprüfen. Bei durchschnittlich jedem vierten gab es etwas zu beanstanden. Zwei der kontrollierten Fahrer standen unter Drogen, einer hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt, einer verstieß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, zwei hatten keine Papiere dabei und in einem Fahrzeug fehlten bei der Bordausrüstung sowohl das Warndreieck als auch der Verbandskasten.

Kurz nach 23 Uhr zog ein Autofahrer die Aufmerksamkeit auf sich, weil er "verkehrt herum" durch den Kreisel fuhr. Die Beamten folgten dem Pkw und konnten ihn in Katzweiler stoppen. Der junge Mann am Steuer gab an, durch sein Fahrmanöver ein langsameres Fahrzeug "überholt" zu haben; die Kontrollstelle habe er gar nicht gesehen.

Während der Kontrolle zeigte der 22-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Die Beamten baten ihn deshalb zu koordinativen Tests - diese erhärteten den Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Nachdem auch ein Urintest positiv reagierte, wurde der junge Mann ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend musste er mit zur Dienststelle kommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel an seine Mutter übergeben. Auf den 22-Jährigen kommt nicht nur eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, sondern auch weitere Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kurz vor halb zwölf wurde ein weiterer Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 48-Jährige hatte sowohl Alkohol als auch Betäubungsmittel konsumiert. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,55 Promille, und der Urintest bestätigte die Einnahme verschiedener berauschender Substanzen. Für den Mann war damit die Fahrt beendet; er musste zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Doch damit nicht genug: Die Überprüfung des Fahrzeugs ergab zudem, dass der Wagen bereits vor einem Jahr durch die Zulassungsstelle außer Betrieb gesetzt wurde. Die Kennzeichenschilder wurden deshalb sichergestellt. |cri

