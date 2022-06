Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Motorradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Breckerfeld (ots)

Am Samstag (11.06) wurden Kräfte der Polizei zu einem Einsatz auf der L699 in Breckerfeld gerufen. In der Höhe Walkmühle verlor eine 45-jährige Frau aus Haan aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie war in Richtung Ennepetal unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und einen Hang herunter fiel. Ersthelfer kamen der Frau zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die 45-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde in ein in der Nähe liegendes Krankenhaus transportiert.

