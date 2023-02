Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht dank Zeuge geklärt

Ludwigshafen (ots)

Ein aufmerksamer 19-jähriger Zeuge beobachtete am 26.02.2023, gegen 20:30 Uhr, wie ein 65-Jähriger beim Einparken in der Maxstraße ein parkendes Auto mehrfach touchierte und hierdurch beschädigte. Der Zeuge sprach den Fahrer daraufhin an. Als dieser sich jedoch uneinsichtig zeigte und den Unfallort unerlaubt verließ, verständigte der 19-Jährige die Polizei.

Der 65-Jährige konnte kurz darauf von der Polizei angetroffen werden. Ob er zur Unfallzeit fahrtüchtig war oder ob Alkohol im Spiel gewesen sein könnte, wird derzeit ermittelt. In jedem Fall wird der Mann sich jedoch wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort strafrechtlich verantworten müssen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

