POL-PPRP: Mehrere PKW-Aufbrüche

Landau (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am 23.02.2023, gegen 20:45 Uhr, griff ein 48-Jähriger einen 44-Jährigen in einer Wohnung in Landau mit einem Hammer an. Der 44-Jährige war bei dem 48-Jährigen zu Besuch. Sie gerieten in Streit und der 48-Jährige schlug den 44-Jährigen mehrfach mit ...

