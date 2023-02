Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Landau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 23.02.2023, gegen 20:45 Uhr, griff ein 48-Jähriger einen 44-Jährigen in einer Wohnung in Landau mit einem Hammer an. Der 44-Jährige war bei dem 48-Jährigen zu Besuch. Sie gerieten in Streit und der 48-Jährige schlug den 44-Jährigen mehrfach mit einem Hammer unter anderem auf den Kopf. Der 44-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 48-jährige Angreifer wurde durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen. Er wurde heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

