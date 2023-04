Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Künzelsau einen Pkw und fuhr anschließend weiter. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit seinem VW Van auf der Künsbacher Straße von Morsbach kommend nach Künsbach. Am Ortsausgang von Morsbach kam dem Mann ein weißer Transporter auf der Mitte der Fahrbahn entgegen. Obwohl der 50-Jährige mit seinem Gefährt versuchte auszuweichen, touchierten sich die beiden Fahrzeuge. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr die unbekannte Person davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Krautheim-Altkrautheim: Hochsitz angezündet - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen einen Hochsitz bei Krautheim-Altkrautheim. Die Täter verursachten mehrere hundert Euro Sachschaden indem sie den kompletten Hochsitz im Bereich des Gemeindeverbindungswegs zwischen Altkrautheim und Meßbach anzündeten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

Öhringen: Betrunkener Autofahrer unterwegs

Mit mehr als 1,8 Promille war am frühen Sonntagmorgen eine 54-Jährige mit ihrem Auto in Öhringen unterwegs. Die Frau wurde mit ihrem BMW gegen 4.30 Uhr durch Polizeibeamte im Bereich der Bushaltestelle in der Straße "Karlsvorstadt" kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass die Frau deutlich betrunken war. Vermutlich ist sie bei ihrer Fahrt mehrfach gegen Bordsteine gefahren, wodurch Sachschaden an dem BMW entstand. Die 54-Jährige musste im Anschluss zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein der Fahrerin wurde beschlagnahmt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell