Weeze (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen (18. April 2023) mehrere Autos einer sozialen Einrichtung angegangen, die an der Lorschstraße und auf der Straße Am Theresienstift geparkt waren. Sie öffneten die Tankdeckel der Fahrzeuge gewaltsam und zapften dann Kraftstoff aus den Tanks. Auf der Lorschstraße leerten die Täter den Tank eines roten VW Up, auf der Straße Am ...

mehr