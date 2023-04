Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in eine Scheune

Werkzeugmaschinen entwendet

Geldern-Walbeck (ots)

In der Zeit von Freitag (14. April 2023) um 20:00 Uhr bis Montag (17. April 2023) um 19:00 Uhr brachen unbekannte Täter das Eingangstor zu einer Scheune an der Straelener Straße, in Höhe der Straße An der Landwehr, auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Regale der als Lagerraum genutzten Scheune und entwendeten diverse Werkzeugmaschinen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

