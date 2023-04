Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 11. April 2023, 10:06 Uhr: "Kleve - Schwerer Verkehrsunfall

27-jähriger Beifahrer lebensgefährlich verletzt"

Kleve (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist der 27-jährige Beifahrer aus Emmerich, der bei dem Verkehrsunfall am 10. April 2023 lebensgefährlich verletzt wurde, am Montag (17. April 2023) in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen. Die Angehörigen des Mannes werden vom polizeilichen Opferschutz der Polizei Kleve betreut. (cs)

Ursprüngliche Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5483131

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell