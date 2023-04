Geldern-Walbeck (ots) - Im Zeitraum von Freitag (14. April 2023), 14:30 Uhr und Montag (17. April 2023), 06:30 Uhr, kam es an der Adresse "Am Erlkönig" in Geldern zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus zwei auf einem Baustellengelände abgestellten gelben Baggern, eine niedrige dreistellige Literanzahl Dieselkraftstoff. Nach der Tat entfernten ...

mehr