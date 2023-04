Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Polizei-Einsatz an Schule

Minderjährige tätigen falschen Drohanruf

Geldern (ots)

Am Montag (17. April 2023) gegen 14:00 Uhr ging im Sekretariat einer Schule am Westwall ein Anruf ein, in dem der Anrufer Hinweise auf eine mögliche Bedrohung äußerte. Die Schulleitung informierte die Polizei, die mit vielen Kräften zur Schule ausrückte, um sich vor Ort ein Bild zu machen und Ermittlungen einzuleiten. Als Vorsichtmaßnahme wurden anwesende Schülerinnen und Schüler klassenweise aus dem Schulgebäude geführt. Anschließend durchsuchten Einsatzkräfte das Gebäude, jedoch ohne Ergebnis im Hinblick auf eine konkrete Gefahrenlage. Schnell ergaben sich erste Ermittlungsansätze zum Anrufer: Nach jetzigem Erkenntnisstand haben mehrere Minderjährige - selbst Schüler der betroffenen Schule - die Bedrohung in dem Telefonat vorgetäuscht. Der Westwall wurde für die Dauer der Einsatzmaßnahmen an der Schule gesperrt. (cs)

