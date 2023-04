Emmerich am Rhein (ots) - Am Sonntag (16. April 2023) zwischen 00:15 und 01:15 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Apotheke an der Speelberger Straße ein, indem er eine Glastür aufhebelte. Anschließend entwendete er zwei Tablet Computer sowie eine Spendendose. Der Mann wird als 25 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er war mit einer Daunenjacke mit Fellkapuze und einem Käppi bekleidet. Kurz nach dem Einbruch ...

mehr