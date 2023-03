Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den BMW gerammt?

Kaiserslautern (ots)

In einem Parkhaus in der Badstraße ist am Donnerstagvormittag ein BMW beschädigt worden. Die Halterin meldete sich am Nachmittag bei der Polizei und berichtete, dass sie ihren Pkw am Morgen gegen 6.55 Uhr in dem Parkhaus abgestellt hatte. Als sie gegen 13.50 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite fest. Vom Verursacher war nichts mehr zu sehen.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die im fraglichen Zeitraum das Parkhaus benutzten, eventuell ein Rangiermanöver beobachtet haben, oder Hinweise geben können, welches Fahrzeug neben dem auffallend orange-roten BMW M1 abgestellt war. Entsprechende Meldungen nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 369-2150, entgegen. |cri

