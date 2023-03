Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger ergaunern Gutschein-Codes

Kaiserslautern (ots)

Betrügern ist es am Dienstagabend gelungen, eine Mitarbeiterin einer Tankstelle im Stadtgebiet hereinzulegen. Die Täter erbeuteten die Codes für Wertgutscheine in noch unbekannter Höhe. Sie machten der Frau weis, dass sie Techniker einer Firma seien, die ein Update für das Verkaufsgerät für Online-Gutscheine installieren wollten. Die Unbekannten forderten die Angestellte am Telefon auf, mehrere Gutscheine auszudrucken und ihnen die Codes vorzulesen. In gutem Glauben folgte die Kassiererin den Anweisungen. Erst später flog der Betrug auf. Aktuell steht die Höhe des entstandenen Schadens nicht fest. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. |erf

