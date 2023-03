Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Garage: Polizei vermutet technischen Defekt

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Brand in einer Garage in der Wörthstraße (wir berichteten: https://s.rlp.de/wlfRL) geht die Polizei derzeit davon aus, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts am Motor des elektronischen Rolltors entstanden ist. Das haben die Untersuchungen von Brandermittlern des Polizeipräsidiums Westpfalz ergeben. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung liegen nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht vor. |erf

