POL-PPWP: Blauer Pkw gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Mit einem blauen Pkw ist am Donnerstagvormittag in der Spaethstraße ein Unfall verursacht worden. Der verantwortliche Fahrer flüchtete. Nach ihm wird gesucht.

Bei der Polizei meldete sich der Halter eines silberfarbenen Peugeot 206. Nach Angaben des 64-jährigen Mannes hatte er seinen Pkw gegen 9.30 Uhr in Höhe des Krankenhaus-Parkhauses ordnungsgemäß in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Hellmut-Hartert-Straße abgestellt. Als er gegen 11.40 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Schaden am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite fest.

Die deutlich sichtbare Delle wurde vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht. Zurück blieben blaue Lackanhaftungen, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Der Sachschaden am Peugeot wird auf 800 Euro geschätzt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum ein blauer Pkw oder ein Rangiermanöver in der Spaethstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell